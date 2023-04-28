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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu: Oyuncuların ilişkileri çabuk bitiyor bir pazartesi tanışıp diğer pazartesi ayrılıyorlar

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu: Oyuncuların ilişkileri çabuk bitiyor bir pazartesi tanışıp diğer pazartesi ayrılıyorlar
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, reklam yüzü olduğu markanın bir fuarda açtığı standı ziyaret etti. Şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu'yla düet yapacaklarını söyleyen sanatçı, "Eskiden alışmışız bir albümde 10 şarkı okumaya. Single çıkaranlara karşıydım. Artık ben de tekli şarkılar çıkaracağım. Devir değişti" dedi. Kurtoğlu, gazetecilerin "Son dönemlerde sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor. Sizin tavsiyeniz var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Ses sanatçılarında böyle bir şey yok. Sinema sanatçılarında daha çok boşanma var. Eskiden popüler müziği başaramayanlara 'Meltem rüzgarı gibi, pazartesinden pazartesiye varlar' derdik. Onun gibi oldu. Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar."
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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu: Oyuncuların ilişkileri çabuk bitiyor bir pazartesi tanışıp diğer pazartesi ayrılıyorlar
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