Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım

Nusret Gökçe, sıfırdan var ettiği markasıyla dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Erzurum'dan çıkıp Hollywood starlarına ulaşan büyük bir başarı yakalayan Gökçe'nin sosyal medyada 50 milyon takipçisi var. Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, başarısını ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.









'AMERİKA'DAN 9 KEZ VİZE ALAMADIM AMA VAZGEÇMEDİM. ODAKLANDIĞIM HEDEFTEN GERİ DÖNMEM. ŞU AN AMERİKA'DA 8 RESTORANIM VAR'



'2007'DE MAAŞIM BİN 800 LİRAYKEN 500 DOLAR BORÇ PARA VE BIR SIRT ÇANTASIYLA, SIFIR İNGILIZCE , SIFIR İSPANYOLCA İLE ARJANTİN'E GİTTİM'



'BERABER ÇALIŞTIĞIM 4 BİN KİŞİ VAR. SÜREKLİ SEYAHAT ETTİĞİM 5 KİŞİ İSE MASÖRÜM, YARDIMCIM VE SOSYAL MEDYA EKİBİM...'



'BENİ BAŞARI MOTİVE EDER, BAŞARI DA EŞİTTİR PARA'



