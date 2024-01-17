‘Bir zamanlar Sezen ve Onno gibiydik’

Sanatçı Sinan Akçıl, katıldığı bir davette muhabirlerin "Yeniden çalışmak istediğiniz bir sanatçı var mı?" sorusuna eski sevgilisi olan Hande Yener cevabını vererek şöyle devam etti: "Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatımda hem de iş hayatımda 2.5 yıl beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimsenin arkasından konuşmamıştır.Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hala değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum... Ama Hande ile bir zamanların Sezen ve Onno'suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim." Kendisinde şeytan tüyü olduğunu belirten şarkıcı, "Gerçek beni tanıdıktan sonra beni sevmeyen hiç kimse olmadı" dedi. Akçıl, "Hiç terk edildiniz mi?" sorusuna ise "Sadece bir kez büyük bir isim tarafından terk edildim. İlişkiden korktu ve baştan topa girmekten kaçtı" diye yanıt verdi.