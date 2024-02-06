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Giriş Tarihi: 7.2.2024

Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümünde yine kenetlendi. Ünlü isimler ise Hatay’a gidip depremzedelerle buluşarak “Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız” dedi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız
HEDİYELER VERDİLER
Ünlü isimler asrın felaketinin birinci yıldönümünde deprem bölgesine gitti. Depremde yakın akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, Hatay'da açacağı müzik okulu için Hollanda'da kapı kapı dolaşarak topladığı enstrümanları bölgeye ulaştırdı.



Elif Buse Doğan Hatay'daki bir kütüphanede çocuklarla bir araya geldi. Doğan, "Acımız, yasımız ve kenetlenmemiz hep birlikte. Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız" dedi. Oyuncu Saruhan Hünel de deprem bölgesine erzak ve kıyafet yardımında bulundu. Çocuklara hediyeler veren Hünel, onlarla sohbet edip vakit geçirdi.

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Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız
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