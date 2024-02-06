Ünlü isimler asrın felaketinin birinci yıldönümünde deprem bölgesine gitti. Depremde yakın akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, Hatay'da açacağı müzik okulu için Hollanda'da kapı kapı dolaşarak topladığı enstrümanları bölgeye ulaştırdı.Elif Buse Doğan Hatay'daki bir kütüphanede çocuklarla bir araya geldi. Doğan, "Acımız, yasımız ve kenetlenmemiz hep birlikte. Birbirimize sarılarak ayakta kalacağız" dedi. Oyuncu Saruhan Hünel de deprem bölgesine erzak ve kıyafet yardımında bulundu. Çocuklara hediyeler veren Hünel, onlarla sohbet edip vakit geçirdi.