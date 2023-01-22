‘Biz ne yaparsak yapalım her çocuk anneci oluyor’

'KüçükPrens: Bir Dostluk Hikayesi' isimli çocuk oyunu Maslak'taki bir gösteri merkezinde minik izleyiciler ile buluştu. Gösterime ünlü isimler çocuklarıyla akın etti. Aylin Kontante, Bülent Şakrak, Doğa Rutkay, Erkan Kolçak Köstendil, Kenan Ece ve Nur Fettahoğlu gibi isimler galaya çocuklarıyla katıldı.Oğlu hakkında konuşan Şakrak, "Bizim karnımız daha yumuşak ne isterlerse yaptırıyorlar. ama biz ne yaparsak yapalım her çocuk anneci. Anneler her zaman kazanır. Bu yüzden Ceyda daha profesyonel" dedi.