Bizim çocuk akarsuda doğacak

Ahmet Kural, önceki gün kuaförden çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda baba olmanın heyecanını yaşayacak olan Kural, "Heyecanlıyız ve bekliyoruz, adını Kemal koyacağız. Kemal güzel bir isim Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Sunal gibi güzel insanların isimleri" dedi. Ultrasonda kalp atışını duyduğu anda yaşadığı hissi anlatan Kural, "Ağladım o anda desem inanır mısınız? Gözlerim doldu gerçekten. O bambaşka bir duygu, sağlıkla elimize alalım da o zaman çok mutlu olacağız inşallah" dedi. Ünlü isimlerin yurt dışında ve çeşitli tekniklerle doğum yapma durumunun sorulmasına yanıt veren oyuncu, "Doğumu şimdilik burada düşünüyoruz, ama ona annesi karar verecektir. Biz ırmakta, akarsuda doğuracağız. Şaka şaka normal doğum olacak. Ben hiç anlamam öyle şeylerden" diyerek kahkaha attı.