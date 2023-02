Bizim işe meslek olarak bakılmıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam çok keyifli. Setin keyifli olması çok önemli. Oktay'la beraber olup eğlenmemek mümkün değil. Gitmeyeyim diye düşündüğüm setlerim oldu ama burada çok iyiyiz. Sırrımız iyi bir senaryo, iyi teknik ekip ve oyuncu kadrosu.Haftada 5 gün çalışıyoruz. Herkes bana bunu nasıl ezberliyorsunuz diye soruyor. Rol ezberlenmez, şiir değil ki. Başka türlü çalışılması gereken bir şey. Bazen yetişmiyor senaryo, sete geliyor, onların işi de zor.Fizik önemli ama bir oyuncu aynı zamanda çirkinleşebilmeli. Dizi için konservatuar okumana gerek yok, kamera önü eğitimi alman yeterli. Ama tiyatro başka. O hiç bitmeyen bir süreç. Ünlü olmak isteyene bir şey yapamam. Kalıcı olmak iyi oyuncu olmak önemli. Yeni nesil başka bakıyor sürece. Bizim yaptığımız işe meslek olarak bakılmıyor. Sahne işleri öyle yaldızlı, gösterişli duruyor ama ne çileler çektik, buralara nasıl geldik. Öyle kolay değil her şey.Ben voleybol kariyerimi ağlayarak bıraktım, konservatuvara girdim. Şarkı söylemeyi seviyorum haddimi de biliyorum tabi ki şarkıcı değilim ama söylemek hoşuma gidiyor. Neredesin Firuze'den sonra albüm teklifleri geldi ama ben şarkıcı olmak istemiyorum diye reddettim.Kendi adıma kurduğum Göktürk'teki sanat akademisine ilgi çok yoğun. 9. yılımızdayız. 500'ün üzerinde öğrencimiz var artık üniversite gibi oldu. Türkiye'de bu kadar branşa sahip başka okul yok. Eşim devamlı başında. Ben de çekimlerim olmadığı zaman başında duruyorum. Mutluyuz.1990'dan beri Bakırköy'de kurulan tiyatroda sahneye çıkıyorum. Şu an 5'inci sezonda olan Cıngıllı adında müzikal tadında bir oyun oynuyoruz.Süt Kardeşler 6. tiyatro oyunum. Haddimi bilerek çok çalışarak en sevdiğim işi yapıyorum. Emine Ün yerine dahil oldum. Gece gündüz çalışarak sahneye çıktım. Süheyl – Behzat Uygur'la sahneye çıkmak çok büyük ayrıcalık. Bol bol turne yapıyoruz. Ülkemizin her köşesi çok güzel. Her yerde büyük ilgiyle karşılaşıyoruz.Podyumları çok özlüyorum. 25 yıllık eski dostlarımla bir araya geliyoruz. Şimdi çocuklarımız arkadaş oldu. Biz 90'larda ünlü olduk ama nasıl olduğumuzu bilemedik. Her gün defilelerdeydik. Herkes zayıf olmak kusursuz görünmek istiyor. Moda haftası diyorlar 3 gün sürüyor. Dünyanın en güzel kıyafetlerini giydim, en güzel modacılarıyla çalıştım. Zannedildiği kadar büyük paralar kazanmadık. Bir ev alabildim.Yaşadıklarımı yazayım dedim ama bazı arkadaşlarım rahatsız oldu yazamadım.Kardeşlerim dizisinde gözyaşı, entrika ve kahkaha var. 3. sezondayız her şey yerine oturdu. Ekip olarak çok iyi anlaşıyoruz aile gibi olduk. Başarımızda bunun da çok büyük payı var.Ferhunde Hanımlar'a 17 yaşında başlamıştım. Eskiden işçi gibi çalışıyorduk şimdi gençlerin halinden anlıyorum, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Setteki gençlerimiz çok saygılılar. Orada liseliyi oynuyordum. Şimdi liselinin annesini oynuyorum. Anneyi oynadığım için çok mutluyum. Nebahat karakteriyle Simge arasında benzerlikler oluyor. Bazen kızıyorum Nebahat'e. Eski eşinin başka biriyle olan ilişkisini kabullendi, ben asla kabullenmezdim. Çocuğumun da hayatına karışırdım gibi geliyor bana.Kınalı Kar dizisinde oynamıştım 50 bölüm. Sonra Babam ve Oğlum'un seçmelerine girdim. 7 yaşındaydım. Benim için çok özel bir hatıra. Oyuncu koçum Hasibe Eren'di. Çok usta isimlerle oynadım. Çok şanslıyım o açıdan. Oradaki çocuk olarak kalmaya devam ediyorum. Sonrasında Bez Bebek'te rol aldım. 25 yaşına geldim ama hâlâ evin çocuğu olarak görüyorlar. Sokakta yanağımı sıkıyorlar hâlâ. 7-8 yıllık aranın ardından dijitalde yayınlanan bir diziyle döndüm ancak hâlâ eski halim hep göz önünde. Bir iki farklı karakterle o algıyı toparlarım diye düşünüyorum. Ben başladığımda karavan diye bir şey yoktu setlerde. Bütün oyuncular soba başında ısınmaya çalışıyordu. Sektör çok değişti. Çocuk oyuncuların şartları iyileşti. Sette pedagog yoktu, hatta bununla ilgili 2013'te sunduğumuz yasa tasarısı kabul edildi.AKM, Sinan Operası'yla açıldı. İstanbul'u İstanbul yapan büyük isimlerden biri Mimar Sinan. İstanbul'un uluslararası arenadaki en güzide yapılarından biri olan AKM'nin Sinan operasıyla açılması çok önemli. Döneme ait bir eser ortaya koymak için çok düşündüm. Çok beğenildi. Mayıs ve kasım aylarında tekrar sahnelendi. Şef Gürer Aykal konser versiyonunu sahneye koydu, o versiyon mayıs ayında İzmir'de tekrar sahnelenecek. Cumhuriyetin 100. Yılı için marş yazdım. Yoğun projelerle devam ediyoruz. Operanın seyircisi her zaman var. Ancak kitleyi genişletmek için seyircinin eğitilip geliştirilmesi noktasında eksiklerimiz var. Kurumların, toplumsal eğitimlere geçtiğini düşünmüyorum. Yapılamayacak bir iş değil. Yurt dışında çocukları genel provaya getiriyorlar. Çocuklar o sayede ön bilgi ediniyorlar.