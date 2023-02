‘Bizler uyum sağlamaya çalışıyoruz’

Bendeniz, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularına yanıt veren Bendeniz, "Şehrin farklı noktalarında sahneye çıkıyoruz. Son dönemde daha aktif olmaya başladık. Baktık boşluk var, sahneye çıkalım dedik" diyerek güldü. Geçmiş ve şu an arasında bir değerlendirme yapması istenince de ünlü şarkıcı, "Şu an her şey daha farklı, bizler de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sanatçı olmak çok başka, şarkıcı olmak başkadır... Biz sanatımızı icra edip duygularımızı paylaşıyoruz. Son zamanlarda rap revaçta. Biz de pop müziğe sahip çıkıyoruz" diye konuştu.