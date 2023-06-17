Bodrum’da uçuş serbest

Bodrum, sezona yine dudak uçuklatan fiyatlarla başladı. Rakamlar bu yıl fahiş bir artış gösterdi. Türkbükü'nde bir lahmacunun fiyatı; 60 liradan 460'a, ayran ise 200 liraya yükseldi. Ünlü tatil beldesinde beach fiyatları da cep yakmaya başladı. Ortalama bir beach'in giriş ücreti bin liradan başlarken, popüler olan beach'lere giriş bedeli tam 8 bin lira olarak belirlendi. Butik otellerin günlük konaklama fiyatları 5 binden 10 bine çıkarıldı. Lüks otellerin fiyatları ise 15 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor.Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda yemek yedi. 5 bin 652 lira hesap geldi ve servis bedeli olarak 514 lira istendi. Akalın, bu duruma isyan etti: "Belki 200 lira Servis ücreti vereceğim. Anladık kazıklanacağız da bu kadar da değil. Bazı mekanlarda servis ücreti otomatik olarak yüzdesi alınıp hesaba yansıtılıyor. Ama bazı yerler var ki servis ve hizmet olarak asla o ücreti hak etmiyor."