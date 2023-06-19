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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Bodrum’u kötü kokular sardı

Bodrum Bitez’de yetersiz alt yapı nedeniyle yağan yağmur, rögar giderlerini tıkayınca dereleri kötü koku kapladı. Esnaf ve tatilciler, denize karışan atıklara ve pis kokuya tepki gösterdi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum’u kötü kokular sardı
Bodrum'da yaz sezonu açıldı, okulların kapanmasıyla birlikte tatilcilerin de bölgeye akın etmesiyle nüfus arttı. Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.



Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.



Kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti. Pis kokular yüzünden bölgede durmakta zorlandıklarını söyleyen esnaf ve tatilciler, belediyenin durumla hiç ilgilenmediğinden de dert yandı.

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Bodrum’u kötü kokular sardı
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