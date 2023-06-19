Bodrum’u kötü kokular sardı

Bodrum'da yaz sezonu açıldı, okulların kapanmasıyla birlikte tatilcilerin de bölgeye akın etmesiyle nüfus arttı. Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.Kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti. Pis kokular yüzünden bölgede durmakta zorlandıklarını söyleyen esnaf ve tatilciler, belediyenin durumla hiç ilgilenmediğinden de dert yandı.