Bodrum’un efesi Koray Avcı

Güçlü sesiyle gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Koray Avcı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Konserine hareketli şarkılarla başlayan Koray Avcı, Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Bodrumlu müzikseverlere özel bir konsept hazırlayan Avcı, seyircisini mest etti. "Ege'ye gelip zeybek oynamadan dönmek olmaz" diyerek Sarı Zeybek türküsünde zeybek oynayan Koray Avcı, ekrana gelen Atatürk fotoğrafları ve performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.