Boğaz, Emel Sayın’la parladı

Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Emel Sayın, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Usta sanatçının performansı ve unutulmaz şarkılarıyla dolu dolu geçen gece, Yeşilçam nostaljisi yaşayan dinleyicilere keyifli bir müzik yolculuğu yaşattı. Sayın'ın hayranları, konser alanını saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu. İlginin yoğun olduğu gecede duayen sanatçı, sahneye çıkar çıkmaz müzikseverler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Müzikseverlere seslenen usta sanatçı, "Hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim beni böyle sıcacık karşıladığınız için... İyi ki geldiniz" dedi.