Boğaz’ın eşsiz manzarasında müzik ve eğlence

Kuruçeşme'de müzik ve eğlence için geri sayım başladı. Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşecek olan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri için 19 Mayıs'ta kapılar açılıyor. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde Türkiye'nin yıldız sanatçıları müzikseverlerle buluşacak. Pop müzik şöleninden arabesk rüzgarına, rap yıldızlarından gönülleri fetheden türkülere kadar birbirinden farklı müzik tarzları tek bir noktada olacak. Müzikseverler, birbirinden renkli konserlerde, hayranı olduğu sanatçılarla birlikte doyasıya eğlenecek. Müziğin dev isimlerinin ağırlanacağı konserlerde açılışı süperstar Ajda Pekkan yapacak. Pekkan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hayranlarıyla birlikte sahnede kutlayacak. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Emel Sayın, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Hande Yener, Zeynep Bastık, İzelÇelik- Ercan gibi yıldız isimler de sevenleriyle bir araya gelecek.