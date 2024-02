Bornoz kuşağı davasında bilirkişi raporu geldi: Darp edildiğine dair yeterli kanıt bulunamadı

Ünlü otel sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 2019'da evlenmişti. Polen Atay, düğünden 4 gün sonra eşinden şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek 2020'de Can Atay'dan şikayetçi olmuştu. Can Atay hakkında 'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Can Atay ile avukatları geldi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, Polen Atay'ın özel hastanede 2020'de aldığı rapora yer verildi. Raporda; boyunda seçilebilen ve yere tam paralel olarak değerlendirilemeyen, boyun sağ ve sol yan ile ön yüz sağ yanda devamlılığı seçilemeyen, görünüm itibariyle bağ iziyle daha uyumlu olarak değerlendirilen iz olduğu kaydedildi.Raporda, boyuna bağ tatbiki ile boğulma olaylarında değerlendirme yapılabilmesi için boyunun her iki yanda izin devamlılığının olması gerektiği vurgulandı. Bilirkişi raporunda; kişideki cilt lezyonunun boyuna bağ tatbikine bağlı mı yoksa intihar temelli asma eylemi sonucu mu olduğu konusunda tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi.Bilirkişi raporuna karşı söz alan Can Atay, "Deliller ortadadır. Aleyhime hiçbir şey çıkmamıştır. Karşı taraf haksız menfaat elde etmeye çalışmak istemektedir. Raporun aleyhime olan kısımlarına da katılmıyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.