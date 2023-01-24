Boşanma arifesinde arkadaş desteği

Sosyete dünyasının ünlü isimlerinden Aslı Şen, sıkıntılı günler geçiriyor. 22 yıldır evli olan Metin Şen ile Aslı Şen çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Her davette mutluluk pozları veren ve evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çiftin evlerini ayırması herkesi şoke etmişti. Metin Şen, geçtiğimiz hafta oğulları Berke ve Batu'yu, Fransa'nın gözde kayak merkezine tatile götürmüştü. Şen, bu zor süreçte en büyük desteği yakın dostlarından gördü.Sosyetik isimler Eda Kosif, Ebru Ceylan, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli, yakın arkadaşları Aslı Hanım'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Şen'in yaşadığı sıkıntılı günlerde yalnız kalmasına müsaade etmeyen hanımlar, arkadaşlarını yurt dışı tatiline çıkardı. Şen, bu seyahat sırasında oğullarıyla da Fransa'da buluştu. Arkadaşlarıyla moral depolayan Şen, sosyal medyada "Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin... Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi ve sessizliğinizin ardındaki nedeni" diye imalı bir paylaşımda bulundu.