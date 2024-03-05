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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Boyacıyla para kavgası

Şarkıcı Dilan Çıtak, Nişantaşı’ndaki işyerine boya ve tadilat yapması için anlaştığı ustayla mahkemelik oldu. İddiaya göre Çıtak, yapılan işi beğenmediği gerekçesiyle ustanın 9 bin liralık ücretini ödemedi

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Boyacıyla para kavgası
İŞYERİNE GİDİP İSTEDİ
Şarkıcı Dilan Çıtak, İstanbul Nişantaşı'ndaki kendisine ait işyerinde tadilat yapması için geçen yıl mart ayında S.A.Z. isimli kişiyle anlaştı. İddiaya göre usta işi bitirmesine rağmen Çıtak yapılan işlemleri beğenmediği gerekçesiyle yaklaşık 9 bin liralık ücreti ödemedi. Usta birkaç kez Çıtak'ın işyerine gidip parasını istemesine rağmen tahsilat yapamadı.




MESAJLARI DELİL OLDU
Usta S.A.Z., avukatı Berkant Eryılmaz aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ücretinin yasal faizi ile ödenmesi talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde yaşanan tartışmaya yer verilirken Dilan Çıtak'ın ustaya göndermiş olduğu sesli mesajlar delil olarak gösterildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
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Boyacıyla para kavgası
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