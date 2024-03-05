Boyacıyla para kavgası

Şarkıcı Dilan Çıtak, İstanbul Nişantaşı'ndaki kendisine ait işyerinde tadilat yapması için geçen yıl mart ayında S.A.Z. isimli kişiyle anlaştı. İddiaya göre usta işi bitirmesine rağmen Çıtak yapılan işlemleri beğenmediği gerekçesiyle yaklaşık 9 bin liralık ücreti ödemedi. Usta birkaç kez Çıtak'ın işyerine gidip parasını istemesine rağmen tahsilat yapamadı.Usta S.A.Z., avukatı Berkant Eryılmaz aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ücretinin yasal faizi ile ödenmesi talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde yaşanan tartışmaya yer verilirken Dilan Çıtak'ın ustaya göndermiş olduğu sesli mesajlar delil olarak gösterildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.