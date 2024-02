HEM özel hayatıyla hem de kariyeriyle dikkat çeken Jennifer Lopez, yeni albümü 'This Is Me... Now'u piyasaya çıkardı. Lopez, "Başka albüm yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Yani bu benim son albümüm olabilir" diyerek çarpıcı bir açıklama yaptı.