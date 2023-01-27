Bu noktaya risk alarak geldim

Yakında ekranlara dönmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Vogue dergisine kendisi ve kariyeriyle ilgili röportaj verdi. "Zamanı daha hızlı akıtamadığım için yerimde zıplıyor gibi hissediyorum" diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam ediyor: "Acele etmeden de duramıyorum. Çok erken yoruluyorum, buna rağmen kendimi çok zorluyorum."İşte Demet Özdemir'in keyifli röportajından öne çıkanlar: "Çok küçük bir yerde yaşadım, pencereden sokağı izlerken oranın bana yetmeyeceğini hissederdim. Şimdi dönüp geriye baktığımda o zamanlarda bile daha fazlasını görebilmek için dışarıyı izlediğimi anlıyorum. Yüksek ihtimalle oralarda başladı başarılarımın ve tecrübelerimin bana yetmeyişi. Daha öğrenmem gereken çok şey olduğuna inanmamı, daha fazlasını istememi sağladı." "Her günü, yüze yakın kişinin görev aldığı setlerde geçiriyorum. Birbirinden bağımsız, farklı bakış açılarına sahip birçok insanla bir arada oluyoruz. Herkesle temas edebilmek ve çalışmayı keyifli kılabilmek diğer iş yerlerinde saygıyla sağlanabilecekken bizler için sevgiyle bağlanma zorunluluğu var gibi hissediyorum. Film ve dizi setlerinin diğer mesleklerden en çok ayrılan tarafı bu benim için... Zira sevgiyle yapmadığım, gönül bağı kurmadığım takdirde iyi, pozitif ve umutlu bir yolculuk yaratamıyor gibi hissediyorum kendimi...""Aldığım riskler ve emin olamamak beni bu noktaya getirdi. Hâlâ beni bekleyen çok şey var. Hiçbir zaman vardığımı düşünmüyorum; zaten yolculuğun en keyifli kısmı varılacak yer değildir, o yüzden anın tadını çıkarıyorum. Elbette çok mutluyum ancak bunun altında büyük bir sorumluluk yatıyor.""HER yılı geride bıraktığımda öğrendiğim şeylere ve neler öğrenmem gerektiğine odaklanıyorum. Aslında 2022'de beklemediğim birçok şey de gerçekleşti; o yüzden kendimi çok kazançlı hissediyorum, öğrenmem gerekenlerin çok üstüne çıktım. Bir listem yok ama hep daha iyisine, hep daha başarılı olmaya odaklıyım."Çok keyif aldığı dansa kendini kaptırdığı anlar Demet Özdemir'in en özgür anları... Özdemir bu tutkusunu şöyle anlatıyor: "Çok yoğun bir şekilde kanalize olamasam da dansı hayatıma adapte ettim. Dansı bırakmamak konusunda gayem vardı, bunu sürdürüyorum. Dansa başlamamın amacı dansın bende özel bir yeri olmasıydı desem yalan söylemiş olurum. Zira çok sonra keşfettim gurur duyulması gereken bir tarafının olduğunu. Kadınlar için dansın bir özgürlük sembolü olduğunu düşünüyorum. Kadınlar vücutlarına güvenip, sevip tüm endişelerine rağmen özgürce, bedenlerini bir dil olarak kullanıyorlar. Dans benim için hobiden çok daha fazlası."