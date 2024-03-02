‘Bu şarkıda geçmişin ruhu var’

Özge Fışkın, yeni tekli çalışması 'Hadi Dans Et'i müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Özge Fışkın, bestesi Özge Fışkın ve Övünç Dan'a ait teklinin düzenlemesinde Övünç Dan imzası bulunuyor. İkili yaşadıkları süreci ve şarkının doğuşunu şu kelimelerle ifade ediyor: "Bu şarkı ve düzenleme, bir anlamda hem şimdiki hem de geçmiş zamanın ruhunu yansıtan bir eser bizim için. Plansız, programsız, bir gecede akla düşmüş bir dörtlüğün peşinden heyecanla giderken uğramayı seçtiğimiz duraklar, Sezenlerle, Aysellerle ve en çok da Onnolarla kesiştirdi yolumuzu. İyi ki de öyle oldu; satırlarına, enstrümanlarına, genel havasına serpiştirdiğimiz 'o zamanlar', Hadi Dans Et'in eti kemiği oldu."