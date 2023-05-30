Bu yaz Atv’de tatil yok!

Etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan 'Üvey Anne'nin ilk tanıtımı yayınlandı.Dizinin teaser çekimleri için 282 kişi bir araya geldi. 10 saatte gerçekleştirilen çekimlerde 22 kişilik ana cast, 90 kişilik ekip, 150 yardımcı oyuncu ve 20 kişilik müzisyen ekibi yer aldı.Çekimleri Ordu'da devam eden atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada ses getiren tanıtım kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Buse Meral'in gözüktüğü tanıtıma Ordu'nun eşsiz manzaraları ve Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'ın seslendirdiği unutulmaz şarkı Gelevera Deresi damga vurdu.