Bu yaz hat-trick yapacak

Ersay Üner, maxi single'ının çıkış parçası 'Yalan'la müzikseverlerle yeniden buluştu. 'Deneme 1 2 3' isimli projenin ilk şarkısı olan 'Yalan', dijital platformlarda yerini aldı. 'Duysun' ve 'Vazgeçtim'le geçtiğimiz yıl radyo ve dijital platformlarda zirveye yerleşen Üner, bu yaz 'Deneme 1 2 3' adlı 3 şarkıdan oluşan maxi single'ıyla hat-trick yapacak. Her şarkısında olduğu gibi 3 parçanın da söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını atan müzisyen, önümüzdeki ay projenin diğer iki şarkısını da yayınlayacak.