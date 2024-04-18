ŞARKICI Buray, önceki gün Ali Barış Lek'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şubat ayındaki Avrupa konserlerinden bahseden şarkıcı, şunları söyledi: "Turne çok güzel geçti. 12 konserin 10'u sold-out oldu. Bir tane İngiltere ayağımız kaldı. 5 Mayıs'ta orada olacağız. Konserlerimiz keyifli geçiyor. Bir gelen daha sonra 5 arkadaşını getirip, yeniden geliyor." Ezgi Şenler'le yollarını ayıran ünlü popçu, "Bu yıl böyle yalnız geçecek herhalde... Bu dönem işime ağırlık vereceğim. İleride kısmet" dedi.