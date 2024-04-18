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Giriş Tarihi: 19.4.2024

‘Bu yıl böyle yalnız geçecek’

‘Bu yıl böyle yalnız geçecek’
ŞARKICI Buray, önceki gün Ali Barış Lek'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şubat ayındaki Avrupa konserlerinden bahseden şarkıcı, şunları söyledi: "Turne çok güzel geçti. 12 konserin 10'u sold-out oldu. Bir tane İngiltere ayağımız kaldı. 5 Mayıs'ta orada olacağız. Konserlerimiz keyifli geçiyor. Bir gelen daha sonra 5 arkadaşını getirip, yeniden geliyor." Ezgi Şenler'le yollarını ayıran ünlü popçu, "Bu yıl böyle yalnız geçecek herhalde... Bu dönem işime ağırlık vereceğim. İleride kısmet" dedi.
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‘Bu yıl böyle yalnız geçecek’
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