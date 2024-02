Taylor Swift Grammy’de tarih yazdı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri Trevor Noah'nın sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın Albümü ve En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerini 'Midnights' albümü ile kazanan Taylor Swift, bir kez daha tarih yazdı; ünlü şarkıcı, 'Yılın Albümü' kategorisini dört kez kazanan ilk müzisyen oldu. Swift, 'Fearless', '1989' ve 'Folklore' albümleriyle de aynı ödülün sahibi olmuştu.Ödülünü Celine Dion'un elinden alan Swift, konuşmasına geçmeden önce "Arkadaşlar burada kendimi çok yalnız hissediyorum" diyerek ekibini gösterdi. Ardından şöyle devam etti: "Size bunun hayatımın en güzel anı olduğunu söylemeyi çok isterdim... Aslında bir şarkıyı bitirdiğimde, bir projeyi tamamladığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Benim için ödül, çalışmaktır... Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim."Gecede şarkıcı Miley Cyrus 'Yılın Kaydı' kategorisinde 'Flowers' şarkısıyla kariyerinin ilk Grammy heykellerini kazandı. Yılın Şarkısı ise Billie Eilish'in 'What Was I Made For?' adlı şarkısı seçildi.Grammy gecesine rapçi Doja Cat damga vurdu. 28 yaşındaki şarkıcı geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan bir elbise giydi. Ünlü rapçinin Türk modacının adını alnına 'dövme' yaptırdığı görüldü.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ödül töreninde sahne alan İskoç sanatçı Annie Lennox, 'ateşkes' çağrısında bulundu. Sanatçı, salondakilere "Dünyada barış" diye seslenirken, kendisini dinleyenlerden de yoğun bir alkış aldı. Salonun dışındaki yüzlerce Filistin yanlısı ise, İsrail'in katliamlarını protesto etti. Polisin bazı göstericileri gözaltına aldı. Öte yandan yapımcı Harvey Mason Jr.'ın sahnede sadece 7 Ekim'de İsrail tarafında hayatını kaybedenleri anmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Binlerce paylaşımda "Grammy'de İsrail propagandasına izin verildi" denildi.