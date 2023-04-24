Haberler Günaydın Haberleri Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi
Giriş Tarihi: 25.4.2023

Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi

Almanya’da konser veren Bülent Ersoy, 3 saat sahnede kaldı. Büyük ilgi gören sanatçı, “Belki bir daha gelemem buraya, hakkınızı helal edin” diyerek sevenlerinden helallik istedi

Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde sahne aldı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu. Kariyeri boyunca Almanya'ya sık sık konserler vermeye giden Ersoy, kendisini izleyenlere "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA