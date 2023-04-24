Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde sahne aldı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu. Kariyeri boyunca Almanya'ya sık sık konserler vermeye giden Ersoy, kendisini izleyenlere "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.