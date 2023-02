Burak Hakkı, Yunan dizisinde polis rolünde

Eski manken ve oyuncu Burak Hakkı, çekimleri Yunanistan'da yapılan Danimarka-İsveç uyarlaması The Bridge dizisinde başrol oynadı. Rol aldığı dizilerin ardından Yunanistan'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakkı, The Bridge dizisinde cinayet büroda çalışan bir polisi oynadı. Danimarka-İsveç ortak yapımı polisiye dizi Bron/Bronen, 2011-20118 yılları arasında ekrana gelmiş ve 4 sezon sürmüştü.Bu diziden uyarlanan The Bridge dizisi, köprüde bulunan bir ceset üzerine farklı iki ülkenin polislerinin harekete geçmesini ele alıyor. Sezonu 10 bölümden oluşan dizinin başrolünde Burak Hakkı'ya Mando Giannikou eşlik ediyor. Hakkı, Kenan Karaman karakterini canlandırırken, Giannikou ise Sofia Bakali rolünü üstleniyor. Dizinin ilk bölümü, çarşamba günü Yunanistan'ın en popüler TV kanalı Ant1'de izleyiciyle buluşacak.