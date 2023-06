Buralar yangın yeri sayende!

Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği şampiyonluk gecesinde yerlerinde duramadı. Çift, her golün ardından çığlıklar atıp eğlendi.Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt, kutlamalara katıldı. Akalın, "Kızım için maça gidiyoruz" dedi ve yaşananları an be an paylaştı.Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan Aleyna Tilki, sahneye Bafetimbi Gomis ve çocuklarıyla çıktı. Tüm stat hep bir ağızdan 'O Sen Olsan Bari' adlı şarkıyı söyledi.Pelin Karahan, kutlamalar için özel hazırlandı. Saçlarını sarı-kırmızı iplerle ördüren oyuncu, oğulları ve eşi Bedri Güntay ile gece boyunca bir an olsun yerinde oturmadı ve tezahüratlara eşlik etti.Ünlü şarkıcı Berkay, "Şampiyonluğu kutlamaya geldik. Harikayız ve hazırız" dedi. Oyuncu, Burcu Özberk de statta yerini aldı ve "Şampiyonluk bize çok yakıştı" diye konuştu.Kupayla poz veren Pelin Öztekin, önce stada gitti, ardından da futbolcularla birlikte gece boyunca kutlamalarda yer aldı. Rapçi Muti ise Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için 'Freed From Desire' şarkısını taraftarlar için yeniden yorumladı.