Çağlayan Topaloğlu Özcan Deniz’e ateş püskürdü: Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu, Hilmi Topaloğlu'nun yeğeni Çağlayan Topaloğlu; Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Topaloğlu; babası ve amcasının kurduğu Prestij Müzik sanatçılarından olan Özcan Deniz hakkında sert açıklamalar yaptı.Prestij Müzik döneminden bir kişi dışında herkesle iletişiminin devam ettiğini belirten Çağlayan Topaloğlu, şöyle konuştu: "Bir tek Özcan Deniz ile görüşmüyorum. Kendisini aradım, bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı.Özcan Deniz olduysa bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde. Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin."Özcan Deniz'e olan kırgınlığını dile getiren Topaloğlu, "Düğününe çağırmadı mı sizi?" sorusuna "Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın! Hayat bir an, o da bu an, yarının garantisi yok, her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum" diye cevap verdi.