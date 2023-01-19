Çankırı’ya vefa gecesi

İstanbul Çankırı Dernekleri Federasyonu (ÇANDEF) tarafından ilk kez düzenlenen Çankırı Vefa Gecesi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Çankırı'ya ve Çankırılılar'a emek veren sanatçı, siyasetçi, kamu görevlisi ve gazetecilere plaket verilen törende konuşma yapan ÇANDEF Genel Başkanı Zeynettin Aydın, "ÇANDEF olarak bugün bir ilke attık. Vefa gecelerimiz artık her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleşecek" dedi. Evrim Keklik, Barbaros Özdemir ve Ali Şentürk'ün (Afrikalı Ali) sunuculuğunu üstlendiği gecede vefa ödülleri sahiplerini buldu. Turgay Başyayla, Devrim İskender ve Burak Adalı gibi isimler de sahneye çıktı. Gecede SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel ile GÜNAYDIN muhabiri Hakan Uç da plakete layık görüldü.