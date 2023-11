‘Çarli’den tokat yiyip sette bayılmıştım’

Piyanoya çok meraklıydım. Okulda çok çalardım. Burada görünce dayanamadım. Ne öğrendiysem konservatuarda öğrendim. Piyanoya hobi olarak devam ediyorum, evde küçük piyanom da var.Pandemiden önce milyonu geçen filmler vardı. Şimdi daha milyona gelemedik. Pahalılık da söz konusu. Fiyatları düşürmek lazım. Gişe garantisi olan 3-5 insan var. Keşke dijitale vermeseler.Pandemide biriken filmlerim giriyor. 'Oyun Bitti' girdi en son. 'Nefes: Yer Eksi İki' adlı filmimiz girecek vizyona. Sonra 'Çocuk Kalbi' filmini çekeceğiz.Sinema yapmaya çaba sarf ediyorum ama dizi varsa çok zor oluyor. Dizi yaparken film çekmeyi sevmiyorum. Setten sete koşmak çok zor.30 yıldır sektördeyim, dizi seyretmek çok yorucu. Russel Crowe ile sohbet etme imkânım oldu. 'Kaçış' filmini dizi yapıyoruz dedim. 'Ama o 90 dakika, sizde diziler 130 dakika değil mi?' dedi. Seyret gör' dedim.'Çarli' dizisiyle başladım. Maymunla oynadım. Bana bir tokat attı bayıldım. Çok kuvvetliydi. Çarli'den sonra süper starım sandım. Uzun süre arayan soran yok, istemediğim bir projeye evet demek zorunda kaldım. Tam imzalayacaktım, 'Yabancı Damat'tan teklif aldım ve kaderim değişti.Dünyada ikinciyiz dizi sektöründe. Bu şartlar altında mucize bu. 81 ülkeye ihraç ediyormuşuz. Tanıtımda çok önemli. Hollywood'un gücü NASA'dan fazla. Devlet de bizde bunu çok iyi destekliyor.1990'lı yıllarda babam savaş pilotuydu. Helikopter aşağıya indiğinde delik deşik olduğunu görüyorduk. Film gelir gelmez kabul ettim. Ağlamaktan oynayamadığım çok gün oldu. Babamın kurşunlanan helikopteri aklıma geldi. Yazan bir asker olunca çok dokunaklı etkileyici bir senaryo geldi bana.Bursa Bülbülü'yle sinemada seyircilerle buluşmak çok özeldi. İzmir'de gala yaptık. Benim ilk deneyimlediğim bir şeydi. Seyirciyle izlemek aynı şeye reaksiyon göstermek çok güzeldi.Hayata karşı enerjisi yüksek biriyim. Sinemaya girince çok heyecanlandım. Bir de beyazperde de izlemek istedim diyenler oldu. Çok güzel reaksiyonlar alıyoruz. İnsanlara iyi geldiğimiz, bilmek huzur verdi.Sinemada iyi film olduğunda gidiyor insanlar. Barbie'ye gitti insanlar. Sadece ekonomi değil. İçerik de önemli. Filme harcanan paralar kadar pazarlamaya çok önem vermek lazım.Ata Demirer'in bütün filmlerine çalışan ekip aynı. Aralarındaki tek taze kan bendim. Çok güzel enerjileri var.Ben de nostaljik bir taraf var. Bu merak babamdan geçti sanırım. Babamın pikabı vardı. O pikaptan çalan şarkılarla büyüdüm. Marmara Gazetecilik çıkışlıyım. Merak etme, soru sorma arzusunu iyice körükledi.Film geldiği zaman kızın gerçek olması lazım diye kafa yordum. 1995'liyim arada zaman farkı var. Gazetecilik formasyonumun oyuncu olarak çok büyük katkısı oluyor. Film özelinde 1980'lerde 90'larda nasıl bir ortam var diye araştırdım. Yaşadığım coğrafyayı ve dönemi merak edip araştırdım.'Bir Alzheimer'ın Anıları' ve 'Acındırma Propoganda Birimi' adlı iki oyunum var. Semaver Kumpanya'dan ayrıldım, kendi tiyatromu kurdum.Babam Alzheimer. Babamın hikâyesi üzerinden başladık. 'Bir insan unuttuğunda nasıl bir konfor alanını tercih ediyor olur? Unutmak mıdır önemli olan yoksa hatırlıyor olmak mı?' gibi sorulara yanıt arıyoruz. Bu hastalıklı olan biriyle yaşayan kişi çok acı çekiyor olabilir ama Alzheimer'lı kişi bunun çok farkında değildir. Onun için tatil kafasıdır. Yaşadıkları süreci anlatırken en dramatik an bile hep komik gelir.2002'den beri tiyatro yapıyorum ama tek başına sahneye çıkmak başka bir basamakmış. Gerçekten çok korktum ilk başta. Çok vazgeçme aşamasına geldim. Çok zor ama lezzetini alınca da bir kere daha denerim durumuna geliyorsun. Topun sürekli sende olması çok dinamik tutuyor.Çukur'un ilk sezonunda 5 oyunum olduğunu bilerek başladık. Oynadığım rolün gün sayısı bana ayıracakları gün sayısı çok azdı. 16 gün oyun oynuyordum. Kulise girdiğim ana kadar hangi oyunu oynayacağımı bilmiyordum. Zor değildi. Her şey hazır, sadece sunum kalıyor.Reddetmeyi devam ettirebildiğiniz sürece ahlaklı devam ediyorsunuz. Sektörün içine kendini görünür kılmak ahlaklı devam ediyorsan uzun süre alıyor. Belki de asla görünür olmuyorsun ama işini çok iyi yapıyorsun.Pazartesi günü (yarın) ENKA Oditoryumu'nda konser vereceğim. Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği ve sözlerini Güvenç Dağüstün'ün yazdığı '100. Yıl Valsi' isimli eseri seslendireceğim.Çok iyi genç piyanistler var. Ben hepsinin önünü kesiyorum, ekmeğimle oynatmak istiyorum. Şaka bir yana iyi piyanistler var. Ama belli bir düzenin içine dâhil olmazsan kalıcı olman tanınır olman çok zor. Yoksa sistem seni otomatik olarak dışlıyor. Arkası olan hep yürür.Ben 4 yaşında başladım. Babam piyanist, halamın oğlu da. Yanında birisi olmazsa o çocuk yapamaz. Babam sertti. Haftada bir ders almakla olmaz. Sürekli kendinizi iteklemek lazım.Hiçbir piyanist diğerinin daha iyi çalmasını istemez hata yapmamı bekler. O yüzden hala çok çalışıyorum. Çok düşmanın oluyor. İyi çaldın diyen birisine inanmayacaksın. Havadan nem kapan biriyim. Kuliste yüzüne gülenler hatamı bekliyor. Hayatımız yarışma gibi geçiyor.İdil Biret'te inanılmaz repertuvar var. Ayla Erduran 80 küsur yaşında hala 3-4 saat çalışıyor. 150 ülkeyi gezdik.Foça Tangosu diye yazdığım festival 40 festivalde çaldım. Foça'da çalamadım. İzmirliyim. İzmir festivaline davet almadım. Alsam da reddetsem.2 oyunum var. Terör oyunu yedinci yılda. 7 yıldır çok izlenen bir oyun. 'Ver Parayı' adlı oyunda da Rus bir kızı oynuyorum. 15 yıldır bu sektördeyim. Aynı dönem 4-5 oyun oynadığım oldu. Kendi kariyerimi seviyorum. Emeğimle çalışarak oldum. Daha fazlası olur muydu, olurdu. Ancak yapımcılar da tiyatro oyunu olduğu zaman yüzlerini düşürüyorlar. Tiyatro sebebiyle çok dizi reddettim. Çok aklımın gittiği işler vardı ama tiyatroya hiç ihanet etmedim.Diziler bildiğimiz yerlerden gitmeye devam ediyor. Ters köşe çok az kısmet oluyor.Babam 10 yıldır ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Hayatta olması en büyük armağan. İnanılmaz bir yaşam gücü var. Duygularını ifade edebiliyor olması çok önemli. Olanı şükürle karşılıyorum. Bedenin içine hapsolmak çok ağır ama yaşamayı seçmek o kadar kıymetli ki, mücadeleyi seçti. Sağlığında da hep mücadeleci bir ruhu var.ALS hastalığı çok kısa zamanda kayıpla sonuçlanan bir hastalık. Babam 10. yılında. Özel hayatım ve iş hayatımda her şey daha dengeli. Bunu fedakârlık olarak görmüyorum. Babam için her şeyi yaparım. Çok büyük isim olup geçmiş olsun demeyen isimler var. Vefasızlık üzücü. Görüntülü arayıp konuşmak ne kadar zor olabilir ki? Kendi takım arkadaşlarından daha fazla kişi olsa keşke. Kırmızı kart yemeden futbol hayatını bitirmiş bir sporcu. Ne kadar önemli. Karakteriyle de çok güzel övgüler alıyorum.