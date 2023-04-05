Ceceli çifti, depremzedeleri unutmuyor

Deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla gönüllerde taht kuran Mustafa-Selin Ceceli, yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor... Yardımların yanı sıra bölgede zarar gören sokak hayvanlarını da unutmayarak bakım ve barınma imkanı sağlayan Ceceli çiftinin, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul'da ev tuttukları öğrenildi. 10 evin 1 yıllık kirasını ödeyip, evin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra depremden zarar gören ailelere teslim eden ünlü çiftin; ailelerle sık sık görüşerek, destek verdikleri öğrenildi.