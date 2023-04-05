Haberler Günaydın Haberleri Ceceli çifti, depremzedeleri unutmuyor
Giriş Tarihi: 6.4.2023

Ceceli çifti, depremzedeleri unutmuyor

Ceceli çifti, depremzedeleri unutmuyor
Deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla gönüllerde taht kuran Mustafa-Selin Ceceli, yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor... Yardımların yanı sıra bölgede zarar gören sokak hayvanlarını da unutmayarak bakım ve barınma imkanı sağlayan Ceceli çiftinin, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul'da ev tuttukları öğrenildi. 10 evin 1 yıllık kirasını ödeyip, evin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra depremden zarar gören ailelere teslim eden ünlü çiftin; ailelerle sık sık görüşerek, destek verdikleri öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceceli çifti, depremzedeleri unutmuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA