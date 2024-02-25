Çelik meslektaşını şikayet etti

POP müziğin önemli isimlerinden şarkıcı Çelik, soluğu bu kez adliye koridorlarında aldı. 'Hercai, Ateşteyim, Meyhaneci, Kızımız Olacaktı, Yaman Sevda' gibi hit olmuş şarkılara imza atan ünlü şarkıcı, Cevdet Aktepe tarafından yorumlanıp 11 Aralık 2020 tarihinde dijital platformda yayınlanan 'Melekler Sana Küsmüş' adlı şarkı ile kendisine ait 'Davacıyım' adlı eserinin benzerlik gösterdiğini fark etti.Ünlü şarkıcı Fikri Sınai ve Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu şikayet dilekçesinde sözü ve bestesi kendisine aranjesi İskender Paydaş'a ait olan Davacıyım adlı şarkının gitar eşliği ile sözlü ve sözsüz olarak kendisinin seslendirdiği 8 Şubat ve 11 Şubat 2019 tarihlerindeki kayıtlarını mahkemeye sundu.Çelik Davacıyım isimli şarkısının ses kayıtlarının ilk demo taslak hallerinin incelenerek kayıt tarihleri ile birlikte, Cevdet Aktepe'nin Melekler Sana Küsmüş şarkısının "Bilişim Uzmanı" bilirkişi tarafından incelenmesini talep ederek haksız eylemin son bulmasını istedi. Dava ilerleyen günlerde Fikri Sınai ve Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.