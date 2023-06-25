Çeşme’ye hücum

Manken ve oyuncu Seda Canbolat, yaz tatiline Çeşme'de başladı. Canbolat, arkadaşlarıyla birlikte geldiği beach'te önce güneşlendi, ardından da sıcağa dayanamayarak kendisini denizin serin sularına bıraktı.Rap müziğin başarılı ismi Sefo, hafta sonu Çeşme'de konser verdi. Giydiği kıyafetlerle ilgi odağı olan sanatçı, gül motifli dantelli siyah gömleği, kalpli takıları ve topuklu ayakkabısıyla dikkat çekti. Hareketli parçalarla müşterileri coşturan Sefo, bir şarkı sırasında da espri yaptı: "Ben bu şarkıyı yazarken ağlamıştım. Sakın siz ağlamayın!"Hakan Altun, Alaçatı'da konser verdi. Bir şarkıyı söyleyeceği sırada hayranlarından birinin zılgıt çektiğini gören sanatçı, "O zılgıtı çeken kesin Siirtli'dir. Çünkü ben de Siirtliyim, oradan biliyorum" dedi.Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Yusuf Yazıcı, Çeşme'de bir beach'te görüntülendi. Erkek arkadaşıyla birlikte tüm günü sohbet ederek geçiren futbolcu hiç denize girmedi.