Charlie Chaplin’in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti

Özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, beyazperdede 1970'li yıllarda aktifti. Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol alan Josephine Chaplin, 'Hong Kong'lu Kontes'te kamera karşısına geçmişti.

1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaşan Josephine Chaplin, daha sonra babasının Paris'teki malikanesine kapanmıştı.

JOSEPHINE CHAPLIN HAKKINDA

1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez "Limelight" adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.

Chaplin, kariyeri boyuncu "Hong Kong'lu Kontes", "Flight Into The Sun" ve "The Canterbury Tales" gibi filmlerde rol aldı.



"The Canterbury Tales" , Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.