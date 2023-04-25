Çocukları oyun iyileştirir

Büyük deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, 'Oyun İyileştirir' diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıldı. Ünlü isimlerin katıldığı açılışta, Sefo şarkılarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocuklar Sefo'yla eğlendikten sonra resim, fotoğraf, boyama, masal okuma atölyelerine katıldılar.Sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medyada paylaşımlarıyla çocukları iyileştiren merkeze destek verdi. Afra Saraçoğlu, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Deren Talu, Engin Hepileri, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, İrem Helvacıoğlu, Keremcem, Nesrin Cevadzade, Özge Gürel gibi isimler depremzede çocukların yanlarında olacaklarını söyledi.