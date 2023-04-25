‘Çocuklarımın hiçbir anını kaçırmak istemem’

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira'yla Etiler'deydi. Şahin'e eşinin üçüncü çocuk, özellikle de erkek çocuk isteği hakkında ne düşündüğü soruldu. Şahin, "Nereden biliyorsunuz belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. 2 çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey, 7/24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. 3. çocuk demek bazı anları kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı, şu an düşünmüyorum" diye konuştu.