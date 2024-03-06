‘Çocuklarla buluşmak ruh banyosu gibi’

Çocuk kitapları yazarı da olan oyuncu Akasya Asıltürkmen, 7. Merzifon Kitap Fuarı'na katıldı. Kitaplarını imzalayan Asıltürkmen, "Çocuklarla bir araya gelmek mükemmel bir şey. Ruh banyosu gibi. Çocuk kitapları yazmayı seviyorum" dedi. Projelerinden bahseden Asıltürkmen, şunları söyledi: "Daha çok tiyatro yapıyorum. 'Kuş Ağacı' çocuk kitabımı dijital gösteriye çevireceğim. Çocuk oyunu değil ama... Yapay zeka geliyor, artık otantik ve doğal olan, sahnede izlenilen şeyler daha değer kazanacak. İyi ki bu mesleği seçmişim."