‘Çok güzel bir hayatım oldu’

ATV'ninreyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setinde Oktay Kaynarca'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dizi ekibinin organize ettiği kutlamada Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Kocaman bir aile olduk.Çok güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum" diyerek ekibine teşekkür etti. 57. yaşını geride bırakan Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdim, hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti diye. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hâlâ 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.