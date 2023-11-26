Cumhuriyetimizin 100. yılı için görkemli balo

Şamdan Plus Dergisi'nin Beyin Pili Hastaları Derneği ile birlikte Raffles İstanbul'da düzenlediği Cumhuriyet Balosu, iş, sanat ve cemiyet hayatından 300 ismi bir araya getirdi. Defile, canlı müzik ve dans gösterisinin renk kattığı baloda, Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlandı.Konukların şıklıklarıyla dikkat çektiği balo, kokteylle başladı, ardından balo salonuna geçildi. Konukları masalarında, bu geceye özel hazırlanan 'Cumhuriyet Sofrası' karşıladı. Ünlü modacı Cihan Nacar'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı defile baloya ayrı bir renk kattı.Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Turkuvaz Dergi Grubu olarak, Türkiye Yüzyılı kapsamındaki hedeflerimiz doğrultusunda, dünya ile rekabet edebilecek millî değerlere sahip Cumhuriyet evlatlarını yetiştirme sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz.Cumhuriyet en önemli değerimiz. Bugünün ayrı bir anlamı da Öğretmenler Günü'nü kutluyor olmamız. En büyük öğretmen Atatürk'ü saygıyla özlemle anıyoruz."