Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi açıldı

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan özel etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İş Sanat, 'Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımlar' başlıklı yeni sergisini Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ziyarete açtı. Bugüne kadar 2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzenin yeni sergisi; Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk küratörlüğünde hayata geçirildi. Sağlık, eğitim, tarım, ulaşım, bankacılık, sanayi gibi konu başlıklarında Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarının ele alındığı, çok sayıda kişisel ve kurumsal arşivden 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı sergi sene boyunca ücretsiz ziyarete açık olacak.