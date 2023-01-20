Dağda spor, sanat ve gastronomi buluşması

Türkiye'nin gözde kayak merkezi Türkiye ile 'Peak of Harmony' etkinliğine ev sahipliği yaptı. BMW İnciroğlu Otomotiv ana sponsorluğunda gerçekleşen özel davete; Furkan Andıç,Serkan Çayoğlu, Gülcan Arslan, İsmail Ege Şaşmaz, Hande Şaşmaz, Mirela Cerica, Aytaç Şaşmaz, Özgür Daniel Foster, Miro Gerede Erkaya ve Can Bartu Aslan gibi çok sayıda ünlü sima katıldı.Konuklar üç gün boyunca spor, sanat, gastronomi ve müziğe dair yaratıcı detaylarla ve tamamen elektrikli otomobiller ile dağda keyifli anlar yaşadı.