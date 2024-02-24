Darp, tehdit, hakaret! Fenomenlerin aşkı savcılıkta son buldu

Fenomen Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ'ın çalkantılı aşkı savcılıkta son buldu. Reşit Bozdağ, ayrılık süreçlerinde eski sevgilisinin kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bununla birlikte 2 aylık koruma kararı aldırdı. Avukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunan Bozdağ, tüm süreci anlattı. Dilekçede, çiftin 2023 Ocak'ta sevgili oldukları, Betkayan'ın yersiz kavgaları nedeniyle ayrıldıkları belirtildi.İddiaya göre Melis Buse, ayrı oldukları dönemde sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak sinkaflı küfürler ederek Bozdağ'ın eşyalarını kesiyordu. Barıştıktan sonra ise Betkayan, sevgilisinin telefon görüşmelerini ekran görüntüsü alarak yayınlamakla tehdit ettiği iddiası dilekçede anlatıldı. Sık sık ayrılık yaşayan çiftin ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında son buldu. Bir yıllık ilişkilerinde sistematik bir şekilde hakarete ve tehdide maruz kaldığını ileri süren Bozdağ, yaşadıklarının çekilmez bir hal aldığını söyledi. Kendisine karşı yapılan eylemlerin farklı bir boyuta geçtiğini ifade eden Bozdağ, olayın çocuklarına sıçradığını ileri sürdü.Suç duyurunda delil olarak 13 video görüntüsü eklendi. Görüntülerde darp edildiği, kıyafetlerinin temizlik bezi olarak kullanıldığı ve hakarete uğradığı anlara ilişkin görüntüler olduğu belirtildi. Sosyal medyada küçük düşürülmek istendiğini söyleyen Bozdağ, eski sevgilisi Betkayan'ın 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.Öte yandan Bozdağ, Aile Mahkemesi'nden Melis Buse Betkayan hakkında 2 aylık koruma kararı aldırdı. Bozdağ, Aile Mahkemesi'ne ayrıca eski sevgilisindeki lüks marka mücevher, lüks giyim ve elektronik eşyalarının iade edilmesi talebinde bulundu.