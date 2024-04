Dava doğru ama baba ben değilim

Günaydın'ın Duygu Nebioğlu ile yaptığı röportajın yansımaları devam ediyor. Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" demişti.babalık davası açılan ismin Uğur Dündar olduğu bilgisine ulaşmıştı. Konuyla ilgili Uğur Dündar dün şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk.Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. Isparta'da yaşıyor ve evliAma mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim için konu kapanmıştır."Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından'a şöyle konuştu: "Dört kız kardeş olarak en büyük isteğimiz annemizin ortaya çıkması. Annem konuşursa zaten her şey çözülecek. Benim mücadelem de annemi bulmak için. Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz. Mahkeme süreci hâlâ devam ediyor. Hukuk mücadelemiz de devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak."DuyguNebioğlu, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum" demiş ve onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Anlı da "Kapımız herkese açık" diyerek bu isteğe olumlu yanıt vermişti. Nebioğlu'nun önümüzdeki günlerde Müge Anlı'nın programına katılıp annesi Suphiye Ormancı'yı arayacağı öğrenildi.