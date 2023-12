‘Dayakçı grup, organize kötülük yapıyor’

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, geçtiğimiz aylarda Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti. Çelik bu açıklamaları yaparken grubun solisti Kaan Boşnak'ın da ismi, çocuğunun da annesi olan eşi Başak Torun'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti. Çelik, Tunaboylu'dan şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu o tarihten yaklaşık 2 ay sonra sosyal medyada hem eski sevgilisi hem de Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Çelik, "Yaşadığım şiddeti sizlere yazabildiğim tarih 15 Ekim'di, bugün ise 6 Aralık... Hâlâ dava tarihi belli değil..." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu dayakçı grup, sokakta rahat rahat dolaşıyor. İsimlerini yazdığım için bana ceza versinler, hiç umurumda değil.Kendi isteği ile çocuğunu görmediğini öğrendikten sonra Kaan Boşnak'a 'Bence çocuğunu görmelisin, çocuk yaralı bir birey olmasın' dediğim için bu grup ve menajerleri tarafından zorbalık gördüm. Zorla özür diletildim, parametreleri bilmediğim için Can Tunaboylu'nun işleri bozulmasın diye... Çocuğunu kendi isteğiyle görmeyen, hamile karısını yumruklayan bir adam davaya yayın yasağı getiriyor.Verilere göre en çok dinlenen bu grubun vokalistinin ne kadar nafaka verdiği ve gelirleri de araştırılsın. İki sene, iki ifşa iki fail! Öğrenilmiş organize kötülük, her sene aynı hikaye... İfşa sonrası sessizce yapılan Avrupa turnesi, single, festivaller ve sonrasında yeni albüm... Kaan Boşnak'ın karısını dövdüğünü öğrendiğim olay gecesi 'Ben bu insanlarla vakit geçirmek istemiyorum, bu insanlar kötü, gerekirse ayrılalım' dediğim için darp edildim. Can Tunaboylu tarafından değil, neredeyse bütün çevresinden psikolojik şiddet gördüm."