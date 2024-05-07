Dayakçı işadamına 5 yıl hapis talebi

Derin Talu ve işadamı Emircan Şahin, 4 aydır birliktelik yaşıyordu. Çift arasında ara sıra kıskançlığa bağlı tartışmalar yaşanıyordu. 15 Mayıs 2023 günü ise Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm. Yazık sana o....u, k...r" şeklinde hakaretlerde bulundu. Yine iddiaya göre ikameti terk etmek isteyen Talu'ya müdahalede bulunan Şahin, kız arkadaşını kollarından tutarak darp etmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası neye uğradığını şaşıran genç kadın, sabaha kadar işadamının evinden çıkamadı. Sabah evden çıkar çıkmaz hastaneye giden Derin Talu, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.Genç kadın şikâyet dilekçesinde erkek arkadaşının kıskançlık krizine girerek kendisini darp ettiğini, bu sırada ağza alınmayacak sözlerle hakaretlerde bulunup ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emircan Şahin'in, 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Darp raporunun delil olarak sayıldığı dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.ŞİKÂYET sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Emircan Şahin ise darp, hakaret ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olay günü Derin Talu'dan ayrılmak istediğini söylediği için genç kadının kendisine saldırdığını söyledi. Saldırı sırasında kendisini korumak için Derin Talu'yu bileklerinden ittiğini söyleyen iş adamı, suçlamaları reddetti.