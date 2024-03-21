Dayakçı oyuncuya 5 ay hapis

Ünlü oyuncu Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'yi darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Olay 22 Ekim günü çiftin Beşiktaş'taki evlerinde meydana gelmişti. Evli çift, birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başlamış ve oyuncu, eşine şiddet göstermişti.Eda İynemli'nin darp edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Orçun İynemli'nin tartışma sırasında tokat attığı ve kulağına isabet eden tokat yüzünden eşini basit şekilde yaraladığı ifade edildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İynemli, 'basit yaralama' suçundan 5 ay 18 gün hapse mahkum edildi.Eda İynemli, ilk şikayetinde eşinin uyuşturucu madde yetiştirip sattığını söylemişti. İynemli, sonra ifadesini değiştirip kocasının son kez uyuşturucu madde içmek için bu maddeleri aldığını belirtmişti.