Dehşet gecesinden korkunç detay

Ünlüisimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan işkadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince ayrılmıştı.İlişkisini sonlandıran işkadınını arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istemiş, reddedilince de çılgına dönmüştü. İddiaya göre Lara B.'yi bayıltıp tecavüz eden İbrahim B.'nin yaptıklarını SABAH gazetesi dün haber yapmıştı.Sanatdünyasında infiale neden olan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığa yapılan suç duyurusunda İbrahim B.'nin, Lara B.'nin müstehcen fotoğraf ve videolarını çektiği anlatıldı. Mağdur kadın, uygunsuz fotoğraf ve videoların ele geçirilmesi için İbrahim B.'nin telefon, bilgisayar gibi tüm dijital materyallerine el konulmasını talep etti. Soruşturma devam ediyor.