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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Dehşet gecesinden korkunç detay

İşkadını Lara B., barışmak için kendisini eve çağıran eski sevgilisi İbrahim B.’nin saldırısına ve tecavüzüne uğramıştı. Lara B., “Uygunsuz fotoğraflarımı ve videomu da çekti. İbrahim B.’nin telefon ve bilgisayarına el konulsun” diyerek savcılığa başvuru yaptı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Dehşet gecesinden korkunç detay
SABAH'IN HABERİ OLAY OLDU
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan işkadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince ayrılmıştı.



İlişkisini sonlandıran işkadınını arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istemiş, reddedilince de çılgına dönmüştü. İddiaya göre Lara B.'yi bayıltıp tecavüz eden İbrahim B.'nin yaptıklarını SABAH gazetesi dün haber yapmıştı.




SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sanat dünyasında infiale neden olan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığa yapılan suç duyurusunda İbrahim B.'nin, Lara B.'nin müstehcen fotoğraf ve videolarını çektiği anlatıldı. Mağdur kadın, uygunsuz fotoğraf ve videoların ele geçirilmesi için İbrahim B.'nin telefon, bilgisayar gibi tüm dijital materyallerine el konulmasını talep etti. Soruşturma devam ediyor.
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Dehşet gecesinden korkunç detay
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