Deniz Akkaya ile Bulut Duman arasında büyük kavga

Ünlü manken Deniz Akkaya, sunucu olduğu magazin programında şarkıcı Bulut Duman'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Ünlü şarkıcının taşıyıcı anneden çocuk yaparak çocuk ticareti yaptığını ve kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Akkaya'nın bu söylemleri ikili arasındaki gerginliği zirveye çıkardı.
SERT TARTIŞMA SAVCILIĞA TAŞINDI
Taşıcıyı anne iddialarını sosyal medya hesabından reddeden Bulut Duman, bununla da yetinmeyerek soluğu savcılıkta aldı. Ünlü şarkıcı, arasında sert bir tartışma yaşanan manken Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Duman, magazin programını sunan Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, reyting ve sansasyon yaratmak uğruna iftira attığını belirtti.
"HAKSIZ YERE ÖRSELENDİM"
Şarkıcının şikayet dilekçesinde ünlü mankenin söz konusu iddialarının tüm sosyal medya platformlarında yer aldığını, kullanıcılar tarafından haksız yere kötü yorumlara maruz kaldığını ve rencide edici söylemlerle toplum tarafından örselendiğini söyledi. Yapılan yorumların ifade özgürlüğünü aştığını, bir haberin nitelikli olması için doğru, tutarlı ve faydalı olması gerektiğini vurguladı.
ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI YALANLANDI
2 yaşındaki minik bir bebeğin bu çirkin ve asılsız iddialarla gündeme gelmesinin son derece yanlış olduğu kaydedilerek Duman'ın çocuğunu istismar ettiği iddiası da yalanlandı. Bu doğrultuda resmi makamlarca yapılan incelemede istismara ilişkin hiçbir bilgiye rastlanmadığı açıklandı. Ünlü mankenin hiçbir kanıt olmadan Duman'ın kişilik haklarına zarar verdiği belirtildi.
ÜNLÜ MANKENE ÇİFTE ŞOK
Aynı zamanda ünlü şarkıcının, Deniz Akkaya ve sunduğu programın yayınlandığı kanala İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası da açtığının altı çizilen dilekçede ünlü mankenin hakaret ettiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve suç uydurduğu gerekçeleriyle cezalandırılması istendi. Şarkıcının şikayeti sonrası Deniz Akkaya hakkında soruşturma açıldı.