Deniz Akkaya ile Bulut Duman arasında büyük kavga

"HAKSIZ YERE ÖRSELENDİM"

Şarkıcının şikayet dilekçesinde ünlü mankenin söz konusu iddialarının tüm sosyal medya platformlarında yer aldığını, kullanıcılar tarafından haksız yere kötü yorumlara maruz kaldığını ve rencide edici söylemlerle toplum tarafından örselendiğini söyledi. Yapılan yorumların ifade özgürlüğünü aştığını, bir haberin nitelikli olması için doğru, tutarlı ve faydalı olması gerektiğini vurguladı.