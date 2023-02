Deprem bölgesinde her şey kontrol altında

Büyük afet sonrası deprem bölgesine koşan isimler arasında işadamı Ender Alkoçlar da vardı. Ekibiyle birlikte depremin ikinci gününden itibaren Malatya Akçadağ'da olan Alkoçlar, "Çadırlarımızı kurduk, sobaları yaktık, aş evimizi açtık, TIR'larımızı getirdik. Allah herkesin yardımcısı olsun" diyerek deprem bölgesinden izlenimlerini anlattı:■ Başta AFAD olmak üzere devletin bakanları, tüm birimleri insanüstü bir gayretle her yere ulaşmaya çalışıyor. Asker, polis, zabıta, gönüllüler herkes büyük gayret ile hep beraber çalışıyor. Malatya büyük bir il ve alan olmasına rağmen neredeyse her yere ulaşıldı.■ Bizim olduğumuz yer merkezin dışında dağlık bir ilçe, 2 metreye yakın kar var. Malatya merkezinde de kar var. Hava geceleri -20 dereceye düşüyor.■ Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir alanda her yere ulaşmanın zorluğu ilk 2-3 gün yaşanmış. Tabii ki halen aksayan konular var ancak majör bir konu yok. Burada canla başla çalışan resmi sivil herkes büyük illerden gelen yardımlara dua ediyor, minnet ve şükranlarını sunuyor. Ancak sosyal medyada cımbızla çekilmiş haberler, burada insanüstü mücadele veren kahramanlarımızı çok üzüyor. 'Her yer sorunlu, insanlara ulaşılmıyor, yardım gitmiyor, organizasyon yok' gibi algı yönetimi yapıyorlar. Bu doğru değil.Günlerdir uyumayan asker, polis, gönüllü görevliler, bu çapta büyük bir afette 5-6 günde kontrolü sağlamalarına rağmen, emeklerine karşı haksızlık yapıldığı hissine kapılıyorlar. Büyükşehirlerde sıcak evinde klavye başında bu yazılanlara çok üzülüyorlar. Lütfen sizler de paylaşımlarınızı yaparken burada özveri ile yardım yapmaya çalışan görevlileri, gönüllü insanları kırmamaya dikkat edin. Burada insanlar üşüyor. Buraya gönderdiğiniz kıyafet, gıda vs. kadar bu insanlara moral, sevgi ve saygı göndermeniz de önemli. Bizzat yerinde, alanda bulunma sebebi ile sizlere buradan gerçekleri yazma ihtiyacı hissettim. Allah ülkemize milletimize zeval vermesin. Ne büyük bir devlet millet olduğumuzu ne kadar hızlı birleştiğimizi dünya gördü.■ AFAD ekipleri ve görevli devlet yetkilileri kurdukları sistem ile köy muhtarlarından Whatsup grubundan gelen talepleri, ana depodan gönüllü araçlarına yükleyerek bizzat köylere götürüp teslim ediyorlar. Kardan kaynaklı bazı kapalı yollar da açıldı ve neredeyse tüm köylere ulaşıldı. Bizim gördüğümüz depolarda gayet iyi çalışan bir sistem var. Her şey istifli, düzenli...