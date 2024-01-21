Depremzede öğrenciler için enstrüman topladı

Geçtığimiz yıl yaşanan deprem felaketinde yakın akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, deprem bölgesi için yardım toplamaya devam ediyor. Daha önce satışa çıkardığı yemek kitabının gelirini depremzedelere bağışlayan Karsu, bu kez afet mağduru müzik öğrencileri için Hollanda'da müzik aleti tedarik etti. Kapı kapı dolaşıp gitar, keman, darbuka, saz ve org toplayan Karsu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Enstrüman bağışlayanlar arasında, babalarının zamanında Barış Manço, Cem Karaca, Zeki Müren gibi isimlerle çalıştığını söyleyen gurbetçi bir aile de vardı.