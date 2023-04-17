Depremzedeler için gelinlik giydigelinlik

Moda tasarımcısı Mehmet Köymen tarafından ihtiyaç sahipleri ile hayırsever kişileri bir araya getirmek misyonuyla kurulmuş olan platform; Canan İmer, İnci Gazioğlu, Sema Ramazanoğu, Buket Taşdelen, Esin Demirören, Eda Gencebay gibi cemiyet hayatının birçok ünlü ismin katıldığı bir iftar daveti verdi. Gecede tasarımcı Nurgül Yaman'ın 2023 gelinlik koleksiyonu görücüye çıktı. İpek Tanrıyar'ın da gelinlik giydiği defilede Begüm Özbek, Anastasia Pavelyava gibi modeller de podyuma çıktı. Geceden elde edilen gelir Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı himayesinde Hatay ve Maraş'taki tıp eğitimi gören depremzede üniversite öğrencilerinin eğitimlerine bağışlandı.